Демократическое большинство в Палате представителей тревожит американский бизнес - WSJ

Полученное демократами большинство в Палате представителей Конгресса США на прошедших выборах может осложнить реализацию важных инициатив президента Дональда Трампа, включая заключение новых торговых сделок и дерегулирование рынка, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение аналитиков.

"Новых масштабных реформ на законодательном уровне ждать не стоит. Не будет ни еще одного снижения налогов, ни существенного пересмотра правил для бизнеса, - говорит старший политический стратег в брокерской компании Evercore ISI Терри Хейнс. - Вместе с тем уже реализованные при Трампе инициативы свернуты не будут".

Экономисты полагают, что демократы могут попытаться добиться повышения налогов, включая налог на корпоративную прибыль, в рамках сделки по бюджету, а также заблокировать намерение республиканцев сделать бессрочным снижение налогов на доходы граждан, реализованное в прошлом году. Такие инициативы помогли увеличить прибыль компаний и повысить доверие потребителей.

"Компании в ряде отраслей могут постараться сохранить за собой некоторые положения налоговой реформы, - полагает эксперт Торговой палаты США Нил Брэдли. - Демократы в Палате представителей будут атаковать пункты Налогового кодекса, которые им не нравятся, для получения финансирования программ, которые им нравятся".

Напрямую отменить действующие положения демократы не смогут без поддержки Сената, однако они могут добиться их отмены, пообещав взамен поддержку других законопроектов или внешнеторговых соглашений.

Ключевым вопросом также является ратификация торгового соглашения между США, Канадой и Мексикой, заключенного в прошлом месяце. Демократы могут настоять на изменении условий сделки, сделав их более выгодными для профсоюзов. Между тем любые отсрочки в процессе согласования соглашения повысят неопределенность для компаний, которые ожидают окончательного вступления в силу его положений для определения своей инвестиционной стратегии.

Также важным пунктом для Демократической партии является проблема высоких цен на лекарства. Обладая большинством в Палате представителей, они могут привлечь внимание к этому вопросу, организовав проверки в отношении наиболее спорных случаев подъема цен и вызвав руководителей компаний для отчета перед Конгрессом.

Кроме того, демократы могут настоять на введении особой должности по надзору за ценами на лекарственные препараты или предоставить представителям национальной программы медицинского страхования для пожилых граждан (Medicare) право напрямую договариваться о ценах с производителями лекарств.

При этом попытки республиканцев отменить ObamaCare (официальное название - Patient Protection and Affordable Care Act, закон о защите пациентов и доступной медицинской помощи) при демократическом большинстве в нижней палате Конгресса станут еще менее перспективными, что несколько стабилизирует ситуацию на рынке медицинских услуг, считают эксперты.

По многим вопросам демократической Палате представителей и республиканскому Сенату придется искать компромисс. В частности, это касается планов по увеличению государственных расходов на инфраструктуру, которые, по оценке Citigroup, могут ускорить рост ВВП США в 2020 году на 0,2 процентного пункта.

Президент и директор Microsoft по юридическим вопросам Брэд Смит подчеркнул, что членам обеих партий в Конгрессе необходимо объединиться для принятия решений в ИТ-сфере, включая повышение защиты от кибератак и разработку федерального закона о конфиденциальности персональных данных.