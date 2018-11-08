Кандидатом на пост председателя Европейской комиссии стал представитель Германии Манфред Вебер

Лидеры европейских правоцентристских партий на встрече в Хельсинки в четверг выбрали кандидатом на пост председателя Еврокомиссии лидера Европейской народной партии (фракция Европарламента), представителя Германии Манфреда Вебера.

Он одержал убедительную победу (492 голоса) над бывшим премьер-министром Финляндии, заместителем генерального директора Европейского инвестиционного банка Александером Стуббом (127 голосов).

М.Вебера поддержала ранее канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Венгрии Виктор Урбан, также прибывшие в Финляндию.

"Сегодня замечательный день. Мы ощущаем наше единство. Я хочу подчеркнуть, что речь идет не об успехе отдельного человека, а нашем европейском лидере", - сказал М.Вебер.

На данный момент Европейская народная партия является крупнейшей фракцией Европарламента, и М.Ведер рассматривается как главный претендент на пост председателя Европейской комиссии после предстоящих весной 2019 года выборов в Европарламент.

Всего во встрече принимают участие около 2000 человек, из которых 734 имеют право голоса, сообщил портал телерадиовещания Yle.