Производство безалкогольных напитков в Азербайджане к 2023г увеличится до 27,5 млн декалитров

Правительство Азербайджана прогнозирует рост в 2019-2022гг производства безалкогольных напитков в республике.
Согласно прогнозам правительства, по итогам 2018 года объем производства таких напитков составит 18 млн 733 тыс. декалитров.
В 2019 году объемы производства безалкогольных напитков достигнут 20 млн 606,3 тыс. декалитров (рост на 10% по сравнению с 2018 годом – ИФ), в 2020г - 22 млн 666,9 тыс. декалитров, в 2021г - 25 млн 33,6 тыс. декалитров, в 2022г - до 27 млн 527 тыс. декалитров.
Таким образом, в 2022 году объем производства безалкогольных напитков увеличится по сравнению с показателем 2018 года на 47%.
Б.Рустамбеков
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