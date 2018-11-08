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Бизнес и законодательство 08.11.2018 16:45

Производство безалкогольных напитков в Азербайджане к 2023г увеличится до 27,5 млн декалитров

Правительство Азербайджана прогнозирует рост в 2019-2022гг производства безалкогольных напитков в республике.

Согласно прогнозам правительства, по итогам 2018 года объем производства таких напитков составит 18 млн 733 тыс. декалитров.

В 2019 году объемы производства безалкогольных напитков достигнут 20 млн 606,3 тыс. декалитров (рост на 10% по сравнению с 2018 годом – ИФ), в 2020г - 22 млн 666,9 тыс. декалитров, в 2021г - 25 млн 33,6 тыс. декалитров, в 2022г - до 27 млн 527 тыс. декалитров.

Таким образом, в 2022 году объем производства безалкогольных напитков увеличится по сравнению с показателем 2018 года на 47%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: НАПИТКИ, ПРОИЗВОДСТВО, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]