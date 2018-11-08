Правоцентристы ЕС выбрали немца Вебера своим кандидатом на пост председателя Еврокомиссии

Участники съезда Европейской народной партии в четверг в Хельсинки выбрали немца Манфреда Вебера своим единым кандидатом на пост председателя Еврокомиссии, сообщает издание "Политико".
Отмечается, что немец М.Вебер - лидер фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - получил 79% голосов.
Кандидатуру М.Вебера поддержали все нынешние главы государств и правительств стран, входящих в Европейскую народную партию, которая на данный момент является крупнейшей фракцией Европарламента.
"Мы доверяем вам", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.
В кандидаты на высший пост в ЕС от правоцентристов также претендовал бывший премьер-министр Финляндии, заместитель генерального директора Европейского инвестиционного банка Александр Стубб.
С 2014 года ЕК возглавляет Жан-Клод Юнкер, также представляющий ЕНП. Его мандат истекает в ноябре 2019 года.
Выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года. После них кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран Европейского союза. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента.
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