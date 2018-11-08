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Дальнее зарубежье 08.11.2018 17:40

Правоцентристы ЕС выбрали немца Вебера своим кандидатом на пост председателя Еврокомиссии

Участники съезда Европейской народной партии в четверг в Хельсинки выбрали немца Манфреда Вебера своим единым кандидатом на пост председателя Еврокомиссии, сообщает издание "Политико".

Отмечается, что немец М.Вебер - лидер фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - получил 79% голосов.

Кандидатуру М.Вебера поддержали все нынешние главы государств и правительств стран, входящих в Европейскую народную партию, которая на данный момент является крупнейшей фракцией Европарламента.

"Мы доверяем вам", - сказал канцлер Австрии Себастьян Курц.

В кандидаты на высший пост в ЕС от правоцентристов также претендовал бывший премьер-министр Финляндии, заместитель генерального директора Европейского инвестиционного банка Александр Стубб.

С 2014 года ЕК возглавляет Жан-Клод Юнкер, также представляющий ЕНП. Его мандат истекает в ноябре 2019 года.

Выборы в Европарламент пройдут в конце мая 2019 года. После них кандидата на должность председателя Еврокомиссии предлагает Европейский совет, в состав которого входят главы государств и правительств стран Европейского союза. Затем кандидатуру должны одобрить большинство депутатов Европарламента.

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Тэги: ЕС, ПРАВОЦЕНТРИСТЫ, КАНДИДАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]