При крушении вертолета под Тверью погиб пилот - источник

Член экипажа вертолета Ми-8 погиб при жесткой посадке в Тверской области, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", - сказал источник.

По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них - представитель заказчика.

Принадлежащий авиакомпании "Баркол" вертолет Ми-8 разбился днем в четверг в районе населенного пункта Бобыльщина Жарковского района Тверской области из-за технической неисправности. Вертолет обследовал газопровод, летел из Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области. По информации компании "Транснефть", на борту вертолета были два пилота, бортмеханик и сотрудник "Транснефти".