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СНГ 08.11.2018 16:51

При крушении вертолета под Тверью погиб пилот - источник

Член экипажа вертолета Ми-8 погиб при жесткой посадке в Тверской области, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте ЧС.

"При жесткой посадке вертолет получил серьезные повреждения. Один из членов экипажа, по предварительным данным, пилот, скончался", - сказал источник.

По его данным, еще три человека, находившиеся на борту, получили травмы. Среди них - представитель заказчика.

Принадлежащий авиакомпании "Баркол" вертолет Ми-8 разбился днем в четверг в районе населенного пункта Бобыльщина Жарковского района Тверской области из-за технической неисправности. Вертолет обследовал газопровод, летел из Духовщины Смоленской области в Андреаполь Тверской области. По информации компании "Транснефть", на борту вертолета были два пилота, бортмеханик и сотрудник "Транснефти".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]