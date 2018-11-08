Деньги террористам поступают и из России, это фиксируется - глава ФСБ

Спецслужбы РФ фиксируют поступающую из России финансовую подпитку террористическим организациям за рубежом, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

"Мы говорим о финансовых возможностях отдельных групп и лиц, которые оказывают такую финансовую поддержку, пересылая деньги (террористам) из различных регионов, в том числе из РФ. Это мы фиксируем - отдельные каналы перечисления средств в адрес ИГИЛ ", - сказал А.Бортников журналистам в Москве.

Так А.Бортников ответил на вопрос, по каким каналам идет финансирование террористов в Сирии и Ираке и какие меры будут приняты для их пресечения.

Директор ФСБ уточнил, что на совещании спецслужб в Москве с его участием "говорили о возможном объединении потенциалов двух террористических структур "Аль-Каиды" и ИГИЛ".

"Ресурсная база этих террористических организаций одна и та же (...). Если говорить о ее финансовой составляющей, то мы говорили о том, что оборот наркотиков, контрабанда и реализация оружия существенным образом влияют на эту составляющую", - сказал А.Бортников.