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СНГ 08.11.2018 18:21

Деньги террористам поступают и из России, это фиксируется - глава ФСБ

Спецслужбы РФ фиксируют поступающую из России финансовую подпитку террористическим организациям за рубежом, заявил глава ФСБ Александр Бортников.

"Мы говорим о финансовых возможностях отдельных групп и лиц, которые оказывают такую финансовую поддержку, пересылая деньги (террористам) из различных регионов, в том числе из РФ. Это мы фиксируем - отдельные каналы перечисления средств в адрес ИГИЛ ", - сказал А.Бортников журналистам в Москве.

Так А.Бортников ответил на вопрос, по каким каналам идет финансирование террористов в Сирии и Ираке и какие меры будут приняты для их пресечения.

Директор ФСБ уточнил, что на совещании спецслужб в Москве с его участием "говорили о возможном объединении потенциалов двух террористических структур "Аль-Каиды" и ИГИЛ".

"Ресурсная база этих террористических организаций одна и та же (...). Если говорить о ее финансовой составляющей, то мы говорили о том, что оборот наркотиков, контрабанда и реализация оружия существенным образом влияют на эту составляющую", - сказал А.Бортников.

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Тэги: РОССИЯ, ТЕРРОРИЗМ, ПОДПИТКА, ФСБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]