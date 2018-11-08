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Лондон к понедельнику может подготовить соглашение по Brexit - СМИ

Великобритания уже к 12 ноября готовится представить новый проект соглашения по выходу из ЕС, сообщает австрийская газета "Штандард" со ссылкой на источники в Еврокомиссии.

Соглашение в дальнейшем должны будут одобрить лидеры ЕС, отмечает газета.

"По информации "Штандард", к ближайшему понедельнику может быть готов документ о выходе Великобритании из ЕС, который затем единогласно должны будут одобрить главы государств и правительств", - пишет газета.

В свою очередь, Би-би-си сообщает, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила членов кабинета министров ознакомиться с черновым вариантом соглашения. Т.Мэй напомнила, что соглашение готово на 95%.

Сроки реализации процедуры Brexit истекают 29 марта 2019 года, однако ЕС и Великобритания не могли прийти к соглашению об условиях выхода Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Основным камнем преткновения остается вопрос о статусе границы между Великобританией и Ирландией, которая остается полноправным участником европейского рынка и членом Таможенного союза, однако может потерять каналы беспошлинных поставок из ЕС из-за прекращения беспошлинного товарооборота между Великобританией и континентальной Европой.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, СОГЛАШЕНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]