Минздрав получит 1,8 млн манатов на обеспечение системой секвенирования Центра талассемии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении министерству здравоохранения из госбюджета 1,8 млн манатов на обеспечение системой секвенирования нового поколения Республиканского центра талассемии.

Средства на выполнение этих целей будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.

Ф.Исазаде