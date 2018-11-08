Президент Алиев обновил состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма.
В частности в него вошли: Кямал Абдуллаев, Абдулазиз бин Осман аль-Тувейджри, Лейла Алиева, Акиф Ализаде, Фирангиз Ализаде, Коиширо Мацууро, Этибар Наджафов, Таир Салахов, Александр Шаровский, Михаил Забелин.
Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»