Назарбаев призывает страны ОДКБ активизировать кооперацию оборонных предприятий

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассчитывает активизировать производственную кооперацию оборонных предприятий стран-участниц ОДКБ.

"Мы надеемся на активизацию производственной кооперации оборонных предприятий наших стран", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Астане.

Он напомнил, что на заседании межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству, прошедшем в Алматы, создан координационный совет по стандартизации вооружения и военной техники.