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СНГ 08.11.2018 19:18

Назарбаев призывает страны ОДКБ активизировать кооперацию оборонных предприятий

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассчитывает активизировать производственную кооперацию оборонных предприятий стран-участниц ОДКБ.

"Мы надеемся на активизацию производственной кооперации оборонных предприятий наших стран", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в четверг в Астане.

Он напомнил, что на заседании межгосударственной комиссии ОДКБ по военно-техническому сотрудничеству, прошедшем в Алматы, создан координационный совет по стандартизации вооружения и военной техники.

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ОБОРОНА, КООПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]