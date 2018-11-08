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Дальнее зарубежье 08.11.2018 19:37

Германия считает возможным праздновать 300-летие Канта совместно с Россией - министр

Германия и Россия могут совместно отмечать трехсотлетие философа Иммануила Канта, считает государственный министр МИД ФРГ по делам Европы Михаэль Рот.

Речь о возможном праздновании 300-летия И.Канта шла на встрече губернатора Калининградской области Антона Алиханова и М.Рота в четверг, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Через несколько лет состоится 300-летний юбилей Канта. Здесь есть возможность для совместных проектов. Для большинства немцев это выдающийся немецкий философ, но не многие знают, что он трудился здесь - на этой земле", - цитирует пресс-служба М.Рота.

По словам министра, внешняя политика ФРГ строится на трех столпах - культура, дипломатия и внешняя торговля. "Важно, чтобы сотрудничество было не только между столицами, но и на всех уровнях. Ваш регион привлекателен в культурном, туристическом и экономическом плане", - сказал М.Рот.

Как сообщалось, калининградская общественность инициирует проведение в 2024 году большого международного празднования 300-летия И.Канта. В марте 2018 года вопрос о праздновании юбилея обсуждался на заседании областного совета по культуре при губернаторе. Участники совещания отметили, что празднование должно иметь международный масштаб, в котором главную роль должны играть Россия и Германия. Именно от этих стран необходимо подготовить заявку в ЮНЕСКО, что объявить 2024 год годом И.Канта.

Родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант родился в Кенигсберге (сегодня российский Калининград) в апреле 1724 года и ушел из жизни в своем родном городе в феврале 1804 года. И.Кант почти 40 лет преподавал в городском университете, в том числе и в годы: 1758-1762, когда Кенигсберг находился под юрисдикцией России. Философ похоронен у Кафедрального собора города. Могила И.Канта в открытом колонном зале была отреставрирована в 1996 году.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛИНИНГРАД, ГЕРМАНИЯ, КАНТ


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