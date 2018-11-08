Назарбаев заявляет о готовности ОДКБ развивать конструктивные отношения с третьими странами и международными организациями

Совет коллективной безопасности ОДКБ на заседании в Астане нормативно закрепил статус партнера и наблюдателя при Организации, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
"Среди принятых решений хочу особо выделить нормативное закрепление статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при Организации. Данный шаг свидетельствует об открытости нашей Организации, готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государствами и международными организациями", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании СКБ ОДКБ в Астане в четверг.
"Пользуясь случаем, от имени ОДКБ приглашаю заинтересованные стороны внимательно изучить нашу нормативную правовую базу о процедурах получения статуса партнера или наблюдателя", - добавил глава государства.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»