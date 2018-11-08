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СНГ 08.11.2018 19:54

Назарбаев заявляет о готовности ОДКБ развивать конструктивные отношения с третьими странами и международными организациями

Совет коллективной безопасности ОДКБ на заседании в Астане нормативно закрепил статус партнера и наблюдателя при Организации, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Среди принятых решений хочу особо выделить нормативное закрепление статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при Организации. Данный шаг свидетельствует об открытости нашей Организации, готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государствами и международными организациями", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании СКБ ОДКБ в Астане в четверг.

"Пользуясь случаем, от имени ОДКБ приглашаю заинтересованные стороны внимательно изучить нашу нормативную правовую базу о процедурах получения статуса партнера или наблюдателя", - добавил глава государства.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ОДКБ, ПАРТНЕРСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]