Назарбаев заявляет о готовности ОДКБ развивать конструктивные отношения с третьими странами и международными организациями

Совет коллективной безопасности ОДКБ на заседании в Астане нормативно закрепил статус партнера и наблюдателя при Организации, сообщил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Среди принятых решений хочу особо выделить нормативное закрепление статуса партнера ОДКБ и наблюдателя при Организации. Данный шаг свидетельствует об открытости нашей Организации, готовности развивать на взаимной основе конструктивные отношения с другими государствами и международными организациями", - сказал Н.Назарбаев на расширенном заседании СКБ ОДКБ в Астане в четверг.

"Пользуясь случаем, от имени ОДКБ приглашаю заинтересованные стороны внимательно изучить нашу нормативную правовую базу о процедурах получения статуса партнера или наблюдателя", - добавил глава государства.