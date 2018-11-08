Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу в баре Калифорнии

Виновным в стрельбе в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния), жертвами которой стали 12 человек, является 28-летний Иан Дэвид Лонг, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным агентства, подозреваемый был ветераном военно-морской пехоты США. Нападавший стрелял из пистолета 45-го калибра, который ранее он приобрел легально.

Мужчина произвел около 30 выстрелов, после чего застрелился.

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill. В баре, по данным правоохранительных органов, на момент стрельбы находилось несколько сотен человек.

Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе помощник шерифа.