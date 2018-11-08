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Дальнее зарубежье 08.11.2018 20:30

Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу в баре Калифорнии

Виновным в стрельбе в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния), жертвами которой стали 12 человек, является 28-летний Иан Дэвид Лонг, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По данным агентства, подозреваемый был ветераном военно-морской пехоты США. Нападавший стрелял из пистолета 45-го калибра, который ранее он приобрел легально.

Мужчина произвел около 30 выстрелов, после чего застрелился.

Инцидент произошел в одном из местных баров Borderline Bar & Grill. В баре, по данным правоохранительных органов, на момент стрельбы находилось несколько сотен человек.

Жертвами нападения стали 12 человек, в том числе помощник шерифа.

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Тэги: США, КАЛИФОРНИЯ, НАПАДАВШИЙ, ЛИЧНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]