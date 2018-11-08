США пока не видят стремления властей Ирана начать переговоры - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне не заметили признаков того, что власти Тегерана хотят сесть за стол переговоров после введенных санкций.
"Мы пока не видели признаков этого, но очень надеемся, что они сделают это. Мы уверены, что это то, чего от них хочет иранский народ", - сказал М.Помпео в четверг в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си в ответ на вопрос, повлияли ли санкции на поведение властей в Тегеране.
"Необходимо помнить о задаче. Задача состоит в том, чтобы остановить дестабилизирующее поведение Ирана в регионе, заказные убийства в Европе, поддержку "Хезболлы" в Ливане, несущей угрозу для американцев и израильтян, и использование средств иранского народа для террористической деятельности по всему миру", - добавил он.
В начале ноября Вашингтон ввел второй пакет санкций в отношении Ирана после аннулирования участия США в ядерной сделке с Тегераном.
Азербайджан создал масштабную транспортную инфраструктуру – Алиев
Президент Азербайджана принял командующего Транспортного командования США
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Татнефть за 10 месяцев увеличила добычу на 0,9%
Brent стабильна у $70,8 за баррель, WTI дешевеет десятую сессию подряд
Производство безалкогольных напитков в Азербайджане к 2023г увеличится до 27,5 млн декалитров
В Казахстане водители автобуса, где сгорели 52 человека, приговорены к 5 годам лишения свободы
Президент Алиев обновил состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма
Минздрав получит 1,8 млн манатов на обеспечение системой секвенирования Центра талассемии
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»