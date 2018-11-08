Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 17° 11 Ноя 16° 12 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 08.11.2018 21:07

США пока не видят стремления властей Ирана начать переговоры - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне не заметили признаков того, что власти Тегерана хотят сесть за стол переговоров после введенных санкций.

"Мы пока не видели признаков этого, но очень надеемся, что они сделают это. Мы уверены, что это то, чего от них хочет иранский народ", - сказал М.Помпео в четверг в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си в ответ на вопрос, повлияли ли санкции на поведение властей в Тегеране.

"Необходимо помнить о задаче. Задача состоит в том, чтобы остановить дестабилизирующее поведение Ирана в регионе, заказные убийства в Европе, поддержку "Хезболлы" в Ливане, несущей угрозу для американцев и израильтян, и использование средств иранского народа для террористической деятельности по всему миру", - добавил он.

В начале ноября Вашингтон ввел второй пакет санкций в отношении Ирана после аннулирования участия США в ядерной сделке с Тегераном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ПОМПЕО, МНЕНИЕ


Похожие новости


США сделали исключение для нескольких стран в вопросе покупки иранской нефти, чтобы избежать скачка цен - Трамп Трамп осознает со временем бессмысленность своей политики в отношении Ирана - глава МИД Зариф рассказал, что США ввели санкции против закрывшегося банка и затонувшего танкера Глава МИД Турции считает опасным и неразумным решение США о восстановлении антииранских санкций Баку изучает возможное влияние санкций США на экономику Азербайджана – МИД Госдеп: исключение иранских ядерных объектов из санкционного списка - временная мера

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]