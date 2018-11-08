США пока не видят стремления властей Ирана начать переговоры - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что в Вашингтоне не заметили признаков того, что власти Тегерана хотят сесть за стол переговоров после введенных санкций.

"Мы пока не видели признаков этого, но очень надеемся, что они сделают это. Мы уверены, что это то, чего от них хочет иранский народ", - сказал М.Помпео в четверг в интервью британской телерадиокорпорации Би-би-си в ответ на вопрос, повлияли ли санкции на поведение властей в Тегеране.

"Необходимо помнить о задаче. Задача состоит в том, чтобы остановить дестабилизирующее поведение Ирана в регионе, заказные убийства в Европе, поддержку "Хезболлы" в Ливане, несущей угрозу для американцев и израильтян, и использование средств иранского народа для террористической деятельности по всему миру", - добавил он.

В начале ноября Вашингтон ввел второй пакет санкций в отношении Ирана после аннулирования участия США в ядерной сделке с Тегераном.