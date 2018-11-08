Отставка генпрокурора Сешнса не указывает на политический кризис - советник Трампа

Советник президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй не считает, что уход в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса свидетельствует о политическом кризисе.
Речи о "конституционном кризисе нет", заявила К.Конуэй в четверг журналистам в Белом доме, передает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Также советника спросили, не отдавал ли Д.Трамп распоряжение и.о. генпрокурора Мэтью Уитакеру ограничить расследование о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года. В ответ К.Конуэй заявила, что Д.Трамп "не инструктировал его (М.Уитакера - ИФ) о чем-либо ином, кроме его непосредственных обязанностей".
Генпрокурор США Дж.Сешнс в среду подал на имя президента страны Д.Трампа прошение об отставке. Временно исполнять обязанности генпрокурора будет глава канцелярии ведомства М.Уитакер, который ранее критиковал расследование спецпрокурора Р.Мюллера по возможному вмешательству РФ.
Между тем, демократы, которые получили большинство в палате представителей США в ходе прошедших ранее на этой неделе промежуточных выборов, заявили о намерении в следующем году возобновить в нижней палате конгресса расследования по делу о российском вмешательстве.
Весной этого года специальный комитет по разведке палаты представителей конгресса США завершил расследование по российскому делу. Тогда комитет опубликовал доклад, в котором говорилось об отсутствии свидетельств того, что в преддверии президентских выборов 2016 года существовал сговор между командой Д.Трампа и Россией.
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