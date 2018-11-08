Глава МИД ФРГ опасается, что мир может вернуться к гонке вооружений на фоне планов США выйти из ДРМСД

Глава МИД ФРГ Хайко Маас выразил опасения, что может произойти новая гонка вооружений в контексте решения Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"Без определенных правил мир может отправиться в такие времена, когда ядерное оружие больше не будет подлежать никаким ограничениям", - сказал Х.Маас, выступая в четверг в Бундестаге.
По его словам, "ни в Германии, ни в другой европейской стране не должно произойти нового витка гонки вооружений".
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен вывести США из ДРСМД. Президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения.
ДРСМД был заключен между СССР и США и подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987. С советской стороны его подписал генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев, а с американской - президент США Рональд Рейган. Договор вступил в силу 1 июня 1988 года.
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