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Дальнее зарубежье 08.11.2018 22:05

Совет ЕС обсудит в понедельник состояние дел с Brexit

Совет ЕС по общим вопросам заслушает 12 ноября на своем заседании в формате 27 стран (без Великобритании) координатора Евросоюза на переговорах по Brexit Мишеля Барнье, объявила в четверг пресс-служба совета.

"Министры сконцентрируют свою дискуссию на состоянии хода переговоров относительно завершения работы по вопросам, касающимся выхода (Великобритании из ЕС - ИФ) и рамок будущих отношений с Соединенным Королевством", - сказано в сообщении, распространенном в Брюсселе.

Все вопросы, касающиеся выхода, включая планы избежать установления физической границы между Ирландией и Северной Ирландией, должны быть предметом "соглашения, заключенного в приемлемое время, чтобы соглашение о выходе было ратифицировано до даты выхода, установленной на 29 марта 2019 года", подчеркивают в Совете ЕС.

Министры ЕС подтвердят на своем заседании в понедельник, что "соглашение о будущих отношениях может быть завершено и заключено только тогда, когда Соединенное Королевство станет третьей страной".

Вместе с тем в Брюсселе отмечают, что согласованная общая концепция о рамках будущих отношений будет изложена в политической декларации, сопровождающей соглашение о выходе, и упомянута в этом соглашении.

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Тэги: ЕС, СОВЕТ, BREXIT, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]