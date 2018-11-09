Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° Завтра 17° 11 Ноя 16° 12 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 09.11.2018 09:31

Оружейный экспорт США в 2018 финансовом году вырос на 13%

Экспорт вооружений Соединенными Штатами вырос в 2018 финансовом году до $192,3 млрд или на 13%, сообщил американский госдепартамент.

"За минувший финансовый год санкционированный экспорт оружия вырос в целом на 13% и составил $192,3 млрд", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".

В нем отмечается, что рост экспорта позволил "добавить тысячи рабочих мест экономике США и сохранил работу еще для многих тысяч человек".

Поставки вооружений по коммерческой линии достигли $55,66 млрд, увеличившись на 33%, по государственной линии - $136,6 млрд, прирост составил 6,6%.

Самыми весомыми стали контракты на поставку Саудовской Аравии военных корабле на сумму $6,5 млрд, на втором месте - продажа истребителей Кувейту - $5,1 млрд, на третьем месте - поставки Польше систем ПВО "Пэтриот" - $4,6 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ВООРУЖЕНИЯ, ЭКСПОРТ, РОСТ


Похожие новости


Грузия продолжит закупки вооружений в США - глава Минобороны Болтон призвал Армению отказаться от покупки российского вооружения в пользу американского Путин на встрече в Хельсинки предложил Трампу программу возможного сокращения вооружений - издание США подталкивают страны мира к новой гонке вооружений - Шойгу Лавров: глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений Создание в США противоракетной системы подстегивает гонку вооружений - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]