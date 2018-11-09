Оружейный экспорт США в 2018 финансовом году вырос на 13%

Экспорт вооружений Соединенными Штатами вырос в 2018 финансовом году до $192,3 млрд или на 13%, сообщил американский госдепартамент.
"За минувший финансовый год санкционированный экспорт оружия вырос в целом на 13% и составил $192,3 млрд", - говорится в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".
В нем отмечается, что рост экспорта позволил "добавить тысячи рабочих мест экономике США и сохранил работу еще для многих тысяч человек".
Поставки вооружений по коммерческой линии достигли $55,66 млрд, увеличившись на 33%, по государственной линии - $136,6 млрд, прирост составил 6,6%.
Самыми весомыми стали контракты на поставку Саудовской Аравии военных корабле на сумму $6,5 млрд, на втором месте - продажа истребителей Кувейту - $5,1 млрд, на третьем месте - поставки Польше систем ПВО "Пэтриот" - $4,6 млрд.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»