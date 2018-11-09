Brent стабильна у $70,8 за баррель, WTI дешевеет десятую сессию подряд

Цены на нефть эталонных марок слабо меняются в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают в минусе пятую неделю подряд, при этом WTI дешевеет десятую сессию подряд.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:19 мск подорожали на $0,13 (0,18%) - до $70,78 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на $1,42 (1,97%) и составляла на закрытие $70,65 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,03 (0,05%) - до $60,64 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена снизилась на $1 (1,62%), завершив торги на отметке $60,67 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,8%, WTI - на 4%.

Накануне WTI перешла к "медвежьему" тренду - ее падение с последнего пика, зафиксированного в начале октября, превышает 20%.

Падение нефтяного рынка вызвано опасениями по поводу избытка предложения топлива после того, как власти США приняли решение сделать исключение для ряда стран и позволить им закупать нефть у Ирана после вступления в силу антииранских санкций.

В ответ на это мониторинговый комитет ОПЕК+ в воскресенье может обсудить возможность возобновления ограничений добычи в 2019 году, сообщают СМИ.

"Естественно, разрешение на импорт иранской нефти для ряда стран ускорило падение, начавшееся в прошлом месяце, - говорит старший стратег ANZ Banking Group Дэниэл Хайнс. - Растущие запасы в США только усиливают опасения".

Как сообщалось ранее, запасы нефти в США на прошлой неделе подскочили на 5,78 млн баррелей. Запасы выросли седьмую неделю подряд и достигли максимальных с июня 432 млн баррелей, при том, что производство нефти в стране достигло очередного рекорда.