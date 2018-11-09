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Дальнее зарубежье 09.11.2018 09:50

Президент Южной Кореи уволил двух высокопоставленных чиновников

Решением президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в пятницу отправлены в отставку министр финансов Ким Дон Ен и руководитель подразделения по политическим вопросам аппарата президента Чжан Ха Суна, сообщила президентская администрация.

Как отмечают южнокорейские СМИ, причинами увольнения стали снижение темпов экономического роста, рост безработицы и сохраняющийся дефицит бюджета.

Оба чиновника постоянно противоречили друг другу в поиске путей решения указанных проблем.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]