Президент Южной Кореи уволил двух высокопоставленных чиновников

Решением президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в пятницу отправлены в отставку министр финансов Ким Дон Ен и руководитель подразделения по политическим вопросам аппарата президента Чжан Ха Суна, сообщила президентская администрация.

Как отмечают южнокорейские СМИ, причинами увольнения стали снижение темпов экономического роста, рост безработицы и сохраняющийся дефицит бюджета.

Оба чиновника постоянно противоречили друг другу в поиске путей решения указанных проблем.