Жительница Свердловской области фиктивно прописала почти 470 мигрантов, оштрафована на четверть миллиона рублей

Мировой судья Березовского судебного района (Свердловская область) вынес приговор местной жительнице, которая поставила на регистрационный учет в двух квартирах и садовом доме сотни мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.
Женщина признана виновной по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) и приговорена к штрафу в размере 250 тыс. рублей.
По данным прокуратуры, подсудимая с июня 2017 года по февраль 2018 года фиктивно поставила на регистрационный учет по месту пребывания 468 граждан среднеазиатских республик. В садовом домике в поселке Монетный она зарегистрировала 175 человек, в одной из квартир в Березовском - 171, в другой - 122 иностранца.
"Установлено, что фактически по адресам пребывания иностранцы не проживали: садовый участок и подходы к нему были завалены снегом, который в течение зимы не убирали, а квартиры использовались подсудимой для собственных нужд", - говорится в сообщении.
Осужденная вину не признала.
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