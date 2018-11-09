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СНГ 09.11.2018 10:05

Жительница Свердловской области фиктивно прописала почти 470 мигрантов, оштрафована на четверть миллиона рублей

Мировой судья Березовского судебного района (Свердловская область) вынес приговор местной жительнице, которая поставила на регистрационный учет в двух квартирах и садовом доме сотни мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона в пятницу.

Женщина признана виновной по ст.322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации) и приговорена к штрафу в размере 250 тыс. рублей.

По данным прокуратуры, подсудимая с июня 2017 года по февраль 2018 года фиктивно поставила на регистрационный учет по месту пребывания 468 граждан среднеазиатских республик. В садовом домике в поселке Монетный она зарегистрировала 175 человек, в одной из квартир в Березовском - 171, в другой - 122 иностранца.

"Установлено, что фактически по адресам пребывания иностранцы не проживали: садовый участок и подходы к нему были завалены снегом, который в течение зимы не убирали, а квартиры использовались подсудимой для собственных нужд", - говорится в сообщении.

Осужденная вину не признала.

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Тэги: РОССИЯ, УРАЛ, РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]