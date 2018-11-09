Первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" в непилотируемом варианте будет осуществлен в 2022 г, говорится в материалах, распространенных перед презентацией обновленного российско-казахстанского проекта ракетного комплекса "Байтерек", который представят главе российского государства во время его посещения казахстанского Петропавловска.
Там указывается, что в 2022 г. будут проведены автономные комплексные испытания наземного технологического оборудования, введены в эксплуатацию объекты наземной космической инфраструктуры ракетного комплекса.
В 2023-2025 гг. продолжится летная отработка пилотируемого варианта ракеты-носителя "Союз-5" в количестве трех пусков.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании в ракетно-космической корпорации "Энергия" 31 августа заявлял, что в состав кооперации по созданию "Союза-5", помимо этой РКК, вошли РКЦ "Прогресс" и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. "Этим организациям предстоит решить уникальную, технически сложную задачу, но её выполнение восстановит и закрепит за Россией статус ведущей космической державы мира", - сказал он тогда.
Вице-премьер отметил, что корпорации предстоит заложить основу перспективных пилотируемых программ по углубленному изучению и освоению дальнего космоса: в соответствии с указом президента, РКК "Энергия" назначена головным разработчиком космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса.
"Именно с этим кораблём мы связываем будущее по изучению дальнего космоса. Важнейшей частью этого проекта станет создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - отметил вице-премьер.
Азербайджан создал масштабную транспортную инфраструктуру – Алиев
Президент Азербайджана принял командующего Транспортного командования США
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 29 нарушений - Минобороны Азербайджана
Татнефть за 10 месяцев увеличила добычу на 0,9%
Brent стабильна у $70,8 за баррель, WTI дешевеет десятую сессию подряд
Производство безалкогольных напитков в Азербайджане к 2023г увеличится до 27,5 млн декалитров
В Казахстане водители автобуса, где сгорели 52 человека, приговорены к 5 годам лишения свободы
Президент Алиев обновил состав Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма
Минздрав получит 1,8 млн манатов на обеспечение системой секвенирования Центра талассемии
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»