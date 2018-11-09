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СНГ 09.11.2018 10:20

Комплексные испытания оборудования ракетного комплекса "Байтерек" и запуск "Союза-5" запланированы на 2022 год

Первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" в непилотируемом варианте будет осуществлен в 2022 г, говорится в материалах, распространенных перед презентацией обновленного российско-казахстанского проекта ракетного комплекса "Байтерек", который представят главе российского государства во время его посещения казахстанского Петропавловска.

Там указывается, что в 2022 г. будут проведены автономные комплексные испытания наземного технологического оборудования, введены в эксплуатацию объекты наземной космической инфраструктуры ракетного комплекса.

В 2023-2025 гг. продолжится летная отработка пилотируемого варианта ракеты-носителя "Союз-5" в количестве трех пусков.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании в ракетно-космической корпорации "Энергия" 31 августа заявлял, что в состав кооперации по созданию "Союза-5", помимо этой РКК, вошли РКЦ "Прогресс" и Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. "Этим организациям предстоит решить уникальную, технически сложную задачу, но её выполнение восстановит и закрепит за Россией статус ведущей космической державы мира", - сказал он тогда.

Вице-премьер отметил, что корпорации предстоит заложить основу перспективных пилотируемых программ по углубленному изучению и освоению дальнего космоса: в соответствии с указом президента, РКК "Энергия" назначена головным разработчиком космического ракетного комплекса сверхтяжёлого класса.

"Именно с этим кораблём мы связываем будущее по изучению дальнего космоса. Важнейшей частью этого проекта станет создание ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", - отметил вице-премьер.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, КОСМОС, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]