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СНГ 09.11.2018 11:31

Число выдаваемых европейцам Россией многократных виз сокращается - посол ЕС в России

В Евросоюзе отмечают сокращение числа выдаваемых многократных российских виз европейцам, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"В то время как ЕС предпринимает шаги к дальнейшему упрощению процедуры выдачи виз, несмотря на приостановленный диалог с Россией о переходе к безвизовому режиму, с российской стороны, к сожалению, мы видим сокращение числа выдаваемых европейцам многократных виз и другие ограничения", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Посол отметил, что больше всего Шенгенских виз выдается именно россиянам. "за прошедший год было выдано более 3,8 млн виз, что на 20 процентов больше, чем в 2016 году. При этом доля многократных виз составила 85 процентов", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ВИЗЫ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]