Число выдаваемых европейцам Россией многократных виз сокращается - посол ЕС в России

В Евросоюзе отмечают сокращение числа выдаваемых многократных российских виз европейцам, заявил посол ЕС в России Маркус Эдерер.

"В то время как ЕС предпринимает шаги к дальнейшему упрощению процедуры выдачи виз, несмотря на приостановленный диалог с Россией о переходе к безвизовому режиму, с российской стороны, к сожалению, мы видим сокращение числа выдаваемых европейцам многократных виз и другие ограничения", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Посол отметил, что больше всего Шенгенских виз выдается именно россиянам. "за прошедший год было выдано более 3,8 млн виз, что на 20 процентов больше, чем в 2016 году. При этом доля многократных виз составила 85 процентов", - отметил он.