Драги призвал государства ЕС сокращать долги

Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал государства еврозоны погашать долги, чтобы усилить валютный блок в условиях потенциальных экономических шоков, таких как, например, Brexit.

М.Драги, встречавшийся в четверг с ирландскими законодателями в парламенте страны, ожидает, что пятилетний экономический подъем в еврозоне продолжится. Он отметил, однако, ряд рисков для экономики, в том числе растущий торговый протекционизм, ослабление emerging markets и волатильность финансовых рынков, пишет газета The Wall Street Journal.

"Поскольку экономический рост остается стабильным, сейчас самое время восстанавливать бюджетные резервы", - заявил М.Драги.

По его словам, это лучшее, что могут сделать европейские государства, чтобы улучшить свои позиции в условиях перегрева некоторых рынков, а также последствий выхода Великобритании из ЕС.

В центре внимания рынков в настоящее время конфликт между властями ЕС и правительством Италии в отношении бюджета страны на 2019 год, который может увеличить долговую нагрузку страны.

М.Драги подтвердил, что, несмотря на сохраняющиеся экономические риски, ЕЦБ намерен завершить программу количественного смягчения (QE) объемом 2,5 трлн евро в декабре, как и планировалось.