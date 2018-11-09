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Дальнее зарубежье 09.11.2018 12:05

Лондон надеется на санкции ЕС против руководства российской разведки - СМИ

Великобритания добивается того, чтобы Евросоюз ввел санкции в отношении руководителей российской разведки, сообщает в пятницу газета "Таймс" со ссылкой на источники.

Санкции, как пишет газета, могут быть введены в рамках новых ограничительных мер ЕС, направленных на борьбу с использованием химоружия.

"Члены высшего руководства ГРУ включены в черновой список лиц, которые попадут под санкции в рамках нового режима ЕС, направленного на противодействие использованию химического оружия", - сообщает газета со ссылкой на дипломатические источники.

Ожидается, что список лиц, попавших под санкции, будет опубликован в декабре.

Под санкции, отмечает газета, могут попасть порядка шести человек, связанных с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлии. Список может стать первым официальным подтверждением данных о личности двух подозреваемых в атаке в Солсбери, которых СМИ называют Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным.

Совет ЕС по иностранным делам в середине октября утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.

В начале марта 2018 г. в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.

СМИ позднее сообщили, что под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РОССИЯ, САНКЦИИ, НАМЕРЕНИЕ


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