Лондон надеется на санкции ЕС против руководства российской разведки - СМИ

Великобритания добивается того, чтобы Евросоюз ввел санкции в отношении руководителей российской разведки, сообщает в пятницу газета "Таймс" со ссылкой на источники.
Санкции, как пишет газета, могут быть введены в рамках новых ограничительных мер ЕС, направленных на борьбу с использованием химоружия.
"Члены высшего руководства ГРУ включены в черновой список лиц, которые попадут под санкции в рамках нового режима ЕС, направленного на противодействие использованию химического оружия", - сообщает газета со ссылкой на дипломатические источники.
Ожидается, что список лиц, попавших под санкции, будет опубликован в декабре.
Под санкции, отмечает газета, могут попасть порядка шести человек, связанных с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлии. Список может стать первым официальным подтверждением данных о личности двух подозреваемых в атаке в Солсбери, которых СМИ называют Анатолием Чепигой и Александром Мишкиным.
Совет ЕС по иностранным делам в середине октября утвердил новый режим ограничительных мер с целью борьбы против использования и распространения химического оружия. Санкции заключаются в запрете на поездки в ЕС и замораживании финансовых активов лиц и организаций. При этом физическим и юридическим лицам ЕС будет запрещено выделять средства в распоряжение тех, кто попал под ограничительные меры.
В начале марта 2018 г. в британском городе Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британский премьер Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.
В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова, являющихся, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ.
СМИ позднее сообщили, что под именами Р.Боширова и А.Петрова скрываются полковник ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, также сотрудник ГРУ.
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