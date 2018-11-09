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Дальнее зарубежье 09.11.2018 12:35

Геополитические игры вокруг Афганистана чреваты тяжелейшими последствиями для него и соседних стран - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о недопустимости превращения Афганистана в территорию для соперничества между "третьими странами".

"Никто не должен мыслить категориями геополитических игр, превращения Афганистана в поле соперничества между внешними игроками с тяжелейшими последствиями для афганцев и их соседей", - сказал С.Лавров, выступая на заседании "московского формата" по афганскому урегулированию в пятницу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ГЕОПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]