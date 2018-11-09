Геополитические игры вокруг Афганистана чреваты тяжелейшими последствиями для него и соседних стран - Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о недопустимости превращения Афганистана в территорию для соперничества между "третьими странами".

"Никто не должен мыслить категориями геополитических игр, превращения Афганистана в поле соперничества между внешними игроками с тяжелейшими последствиями для афганцев и их соседей", - сказал С.Лавров, выступая на заседании "московского формата" по афганскому урегулированию в пятницу.