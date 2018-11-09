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09.11.2018 13:20

Глава МИД Австрии отменила визит в РФ из-за шпионского скандала - СМИ

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в РФ в связи с задержанием отставного полковника австрийской армии по подозрению в сборе разведданных для Москвы, сообщают в пятницу австрийские СМИ.

По данным телеканала ОРФ соответствующее заявление сделал в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.

Перед журналистами выступил и министр обороны Марио Кунасек, он и проинформировал К.Кнайсль о подозрениях. По слова канцлера и министра обороны, в настоящее время прокуратура ведет расследование данного дела.

Визит планировался на 2-3 декабря, отмечают СМИ.

М.Кунасек заявил, что следователи проводят проверку компьютеров и других технических устройств экс-полковника. Он отметил, что нельзя исключить, что бывший офицер мог передавать секретную информацию. По словам министра обороны, в целом, Россия проявляла интерес к системам вооружения, миграционной ситуации в стране и к данным о конкретных лицах.

По данным австрийских СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета "Кронен цайтунг" со ссылкой на неназванные источники указывает, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.

Весной Австрия стала одной из немногих стран ЕС, не выславших российских дипломатов в ответ на обвинения Великобритании в адрес России из-за отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Тогда К.Кнайсль заявляла, что отказ австрийских властей от высылки российских дипломатов не связан с опасениями ответных мер со стороны России.

"Именно в критические моменты необходимо оставлять (дипломатические - ИФ) каналы открытыми", - сказала тогда австрийский дипломат.

При этом К.Кнайсль подтвердила, что британский посол не раз требовал от австрийских властей принять определенные меры против Москвы в связи с "делом Скрипаля".

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Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, ШПИОНАЖ, МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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