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СНГ 09.11.2018 13:37

Новый состав правительства сформирован в Дагестане

Глава Дагестана Владимир Васильев представил в пятницу новый состав правительства, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" представитель пресс-службы администрации главы и правительства республики.

"Сегодня мы подготовили команду, которую должны утвердить, новых руководителей. Я подпишу указ и буду нести ответственность за каждого. Но и каждый кандидат тоже будет нести ответственность", - привел собеседник слова В.Васильева, сказанные им на представлении правительства.

По словам собеседника, практически все министры и вице-премьеры остались на своих местах за исключением некоторых.

"Сразу отмечу, что упразднены два комитета - по ветеринарии и по виноградарству, производству и обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. Функции закреплены за министерством сельского хозяйства и продовольствия Дагестана", - сказал собеседник агентства. "Еще один Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными организациям объединен с министерством по национальной политике (возглавляла Татьяна Гамалей). Новое ведомство теперь называется министерство по национальной политике и делам религии во главе с Т.Гамалей. Функции Службы государственного финансового контроля РД передадут министерству финансов республики", - отметил он.

Во главе министерства юстиции Дагестана Ханлара Пашабекова сменил победитель первого кадрового конкурса Казимагомед Сефикурбанов. Министерство труда и социального развития возглавила Изумруд Мугутдинова, сменив Расул Ибрагимова. И.Мугутдинова ранее работала постпредом Дагестана при президенте РФ в Москве. Р. Ибрагимов назначен министром по туризму и народным художественным промыслам Дагестана.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ФОРМИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]