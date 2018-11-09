Канцлер Австрии о шпионском скандале: подобные случаи не улучшат отношения между РФ и ЕС

Отношения России и Евросоюза не будут улучшаться, если будут происходить случаи, подобные разразившемуся шпионскому скандалу, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц в пятницу.

"Если подозрения подтвердятся, такие случаи (неважно, происходят они в Нидерландах или в Австрии) не будут улучшать отношения между Россией и Евросоюзом", - приводят австрийские СМИ слова С.Курца.

По его словам, Вена ждет от Москвы объяснений по этому делу.

Он отметил, что "шпионаж недопустим и должен осуждаться".

"Необходимо установить виновных (в шпионаже - ИФ), после чего в отношении них должны быть применены жёсткие меры", - добавил канцлер.

Кроме того, С.Курц сообщил, что Австрия будет работать вместе с другими европейскими странами, чтобы выработать дальнейшие шаги. "Мы будем обсуждать дальнейшие шаги (в отношении РФ - ИФ) с нашими европейскими партнёрами", - сказал он.

По данным австрийских СМИ, бывший офицер, ныне пенсионер, в период своей службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Газета Kronen Zeitung со ссылкой на неназванные источники указывает, что офицер получил за сбор разведданных в общей сложности около 300 тыс. евро.