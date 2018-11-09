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СНГ 09.11.2018 14:15

Товарооборот между Казахстаном и Россией к концу 2018г достигнет $18 млрд - Назарбаев

За восемь месяцев 2018 года товарооборот между Казахстаном и Россией превысил $11 млрд, к концу года показатель может достигнуть $18 млрд, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на пленарном заседании Форума межрегионального сотрудничества двух стран.

"На сегодняшний день у нас выстроена четкая линия сотрудничества практически по всем направлениям экономики. Мы активно взаимодействуем в многостороннем формате в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, ООН, СНГ, ШОС, ОБСЕ и других международных организаций. Российская Федерация является нашим стратегическим союзником, важнейшим торгово-экономическим партнером. За восемь месяцев этого года товарооборот превысил $11 млрд, и предполагается, что к концу года может достичь $18 млрд. И задача - подойти к $20 млрд уже в недалеком (будущем - ИФ-К)", - сказал Н.Назарбаев на пленарном заседании.

Президент Казахстана отметил, с участием российского капитала в Казахстане успешно работают более 9 тыс. предприятий.

"Отрадно, что доля обработанных товаров во взаимной торговле продолжает расти достигнув 82%. За годы независимости прямые иностранные инвестиции России в Казахстан составили порядка $14 млрд, Казахстана в Россию - около $4 млрд", - сказал Н.Назарбаев.

"Эти цифры наглядно подтверждают нашу значимость друг для друга. С участием российского капитала в Казахстане успешно осуществляют свою деятельность более 9 тыс. предприятий. Они представлены во всех сферах экономики. На сегодня мы уже реализовали более 60 крупных инвестиционных проектов на $10 млрд. На стадии реализации находятся еще 57 проектов на общую сумму еще $6 млрд", - добавил казахстанский лидер.

Президент Казахстана Н.Назарбаев и президент России Владимир Путин в пятницу принимают участие в XV форуме межрегионального сотрудничества двух стран в казахстанском городе Петропавловск.

Тема форума: "Новые подходы и тенденции в развитии туризма Казахстана и России".

Подобные форумы с участием глав государств проводятся ежегодно с 2003 года - попеременно в России Казахстане. Предыдущий форум прошел 9 ноября 2017 года в Челябинске, а следующий предложено провести в Омске в 2019 году.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]