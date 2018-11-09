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Происшествия 09.11.2018 14:47

Пять человек погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом

Пожар в шиномонтаже во Всеволожском районе Ленинградской области унес жизни пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в штабе пожаротушения.

Ранее сообщалось о четырех погибших и двоих пострадавших.

Пятый погибший обнаружен на месте пожара. "На месте пожара обнаружено тело еще одного погибшего", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на Веселой улице в поселке Мурино поступило в 8.23 пятницы. Горел шиномонтаж на площади 400 кв метров. На месте работали 15 человек и пять единиц техники.

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Тэги: РОССИЯ, ПОЖАР, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]