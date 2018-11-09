Пять человек погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом

Пожар в шиномонтаже во Всеволожском районе Ленинградской области унес жизни пяти человек, сообщили "Интерфаксу" в штабе пожаротушения.

Ранее сообщалось о четырех погибших и двоих пострадавших.

Пятый погибший обнаружен на месте пожара. "На месте пожара обнаружено тело еще одного погибшего", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о пожаре на Веселой улице в поселке Мурино поступило в 8.23 пятницы. Горел шиномонтаж на площади 400 кв метров. На месте работали 15 человек и пять единиц техники.