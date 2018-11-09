Нефть ускорила падение, Brent опускалась ниже $70 за баррель впервые с апреля

Цены на нефть ускорили снижение в ходе торгов в пятницу на опасениях излишка топлива на мировом рынке.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:05 мск подешевели на $0,63 (0,89%) - до $70,02 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки впервые с 10 апреля опускались ниже $70 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,5 (0,82%) - до $60,17 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3,85%, WTI - на 4,7%. Обе марки готовятся завершить в минусе пятую неделю подряд.

Нефть дешевеет в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится на грядущих выходных. Участники рынка надеются, что министры нефтедобывающих стран обсудят возможность снижения добычи в 2019 году.

Определенные коррективы от ОПЕК в плане уровня добычи могут потребоваться, поскольку падение поставок топлива из Ирана будет меньше, чем ожидалось, ввиду того, что власти США сделали исключение для ряда стран и позволили им закупать иранскую нефть даже после вступления в силу санкций против страны.