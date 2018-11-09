Махачкалу временно возглавил Мурад Алиев - заместитель задержанного Гасанова

Временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы назначен Мурад Алиев, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе мэрии.

"Главой Махачкалы временно назначен М.Алиев - заместитель задержанного и.о. мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова", - сказал представитель горадминистрации.

Как сообщалось, в минувший четверг исполняющий обязанности мэра Махачкалы А.Гасанов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. В пятницу городской суд изберет ему меру пресечения.