Ирак близок к соглашению с курдами о возобновлении экспорта нефти из провинции Киркук - FT

Власти Ирака близки к соглашению с Региональным правительством Курдистана о возобновлении экспорта нефти из полуавтономной провинции Киркук, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.
По их словам, соглашение ожидается уже в ноябре. Поставки нефти за пределы Ирака могут увеличиться на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), компенсируя ожидаемое сокращение иранского экспорта на фоне санкций США.
Поставки нефти из Киркука на мировой рынок были официально приостановлены больше года - с октября 2017 года, когда федеральное правительство Ирака восстановило контроль над территорией. Вместе с тем продолжаются споры о статусе региона между Багдадом и Иракским Курдистаном.
Основной проблемой нефтяной отрасли Иракского Курдистана остается нехватка транспортной инфраструктуры. На севере Ирака действует единственный экспортный трубопровод Киркук - Джейхан, построенный в 1970 году и контролируемый Региональным правительством Курдистана. Он обеспечивает региону выход на зарубежные рынки через турецкий порт Джейхан.
До пунктов сдачи в Киркуке и в районе Фиш-Хабур на границе с Турцией нефть зачастую доставляется автотранспортом. Таким же образом ее до недавнего времени направляли в Иран. Единственный внутренний нефтепровод в автономии обеспечивает транспортировку нефти с месторождения Хурмала-Доме.
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