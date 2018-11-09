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ТЭК 09.11.2018 15:42

Ирак близок к соглашению с курдами о возобновлении экспорта нефти из провинции Киркук - FT

Власти Ирака близки к соглашению с Региональным правительством Курдистана о возобновлении экспорта нефти из полуавтономной провинции Киркук, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, соглашение ожидается уже в ноябре. Поставки нефти за пределы Ирака могут увеличиться на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с), компенсируя ожидаемое сокращение иранского экспорта на фоне санкций США.

Поставки нефти из Киркука на мировой рынок были официально приостановлены больше года - с октября 2017 года, когда федеральное правительство Ирака восстановило контроль над территорией. Вместе с тем продолжаются споры о статусе региона между Багдадом и Иракским Курдистаном.

Основной проблемой нефтяной отрасли Иракского Курдистана остается нехватка транспортной инфраструктуры. На севере Ирака действует единственный экспортный трубопровод Киркук - Джейхан, построенный в 1970 году и контролируемый Региональным правительством Курдистана. Он обеспечивает региону выход на зарубежные рынки через турецкий порт Джейхан.

До пунктов сдачи в Киркуке и в районе Фиш-Хабур на границе с Турцией нефть зачастую доставляется автотранспортом. Таким же образом ее до недавнего времени направляли в Иран. Единственный внутренний нефтепровод в автономии обеспечивает транспортировку нефти с месторождения Хурмала-Доме.

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Тэги: ИРАК, НЕФТЬ, КУРДИСТАН, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]