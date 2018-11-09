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Регион 09.11.2018 16:21

Украинский премьер обращается к парламенту за расширением своих полномочий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен внести изменения в закон о кабмине, которые бы расширили его полномочия.

"Я поддерживания наведение порядка в стране и хочу сказать от правительства, как премьер-министр, что нам недостаточно полномочий. (. . .) я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляют, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - сказал В.Гройсман по время "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕМЬЕР, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]