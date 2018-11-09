Украинский премьер обращается к парламенту за расширением своих полномочий

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен внести изменения в закон о кабмине, которые бы расширили его полномочия.

"Я поддерживания наведение порядка в стране и хочу сказать от правительства, как премьер-министр, что нам недостаточно полномочий. (. . .) я внесу изменения в закон о кабинете министров Украины об усилении полномочий премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляют, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок", - сказал В.Гройсман по время "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде.