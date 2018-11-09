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Регион 09.11.2018 17:00

Еврокомиссар Хан разочарован тем, как Украина исполняет контракт "Реформы ради инвестиций"

Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан выразил разочарование от отсутствия прогресса в выполнении Киевом условий для получения EUR50 млн от ЕС в рамках Контракта "Реформы ради инвестиций".

"Я не хочу скрывать своего разочарования от Контракта "Реформы ради инвестиций", где речь шла о EUR50 млн помощи... К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 млн, а остальные 40 млн будут потеряны. Конечно, это не то, что нас может радовать", - сказал Й.Хан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, в апреле 2018 года Европейский Союз предложил Украине новую программу привлечения инвестиций под названием "Контракт "Реформы ради инвестиций" (Reform Contract for Investment). По этой программе для Украины может быть зарезервировано 1,6 млрд грн (EUR50 млн), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями и, наконец, для инвестирования в реальный сектор экономики.

Выделение первых EUR50 млн на 2018 год должно было произойти лишь в случае, если до летних парламентских каникул Украина обеспечила бы: независимое регулирование в энергетике и полноценную работу членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утверждение бизнес-омбудсмена, отмену е-декларирования для антикоррупционных активистов.

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Тэги: УКРАИНА, РЕФОРМЫ, ЕС, РАЗОЧАРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]