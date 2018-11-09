Европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан выразил разочарование от отсутствия прогресса в выполнении Киевом условий для получения EUR50 млн от ЕС в рамках Контракта "Реформы ради инвестиций".
"Я не хочу скрывать своего разочарования от Контракта "Реформы ради инвестиций", где речь шла о EUR50 млн помощи... К сожалению, только одно условие было выполнено. Мы могли бы использовать 10 млн, а остальные 40 млн будут потеряны. Конечно, это не то, что нас может радовать", - сказал Й.Хан на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в пятницу в Киеве.
Как сообщалось, в апреле 2018 года Европейский Союз предложил Украине новую программу привлечения инвестиций под названием "Контракт "Реформы ради инвестиций" (Reform Contract for Investment). По этой программе для Украины может быть зарезервировано 1,6 млрд грн (EUR50 млн), в том числе для компенсации кредитования банковскими учреждениями и, наконец, для инвестирования в реальный сектор экономики.
Выделение первых EUR50 млн на 2018 год должно было произойти лишь в случае, если до летних парламентских каникул Украина обеспечила бы: независимое регулирование в энергетике и полноценную работу членов Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утверждение бизнес-омбудсмена, отмену е-декларирования для антикоррупционных активистов.
Глава МИД Азербайджана отправился в Париж
Махачкалу временно возглавил Мурад Алиев - заместитель задержанного Гасанова
Азербайджан создал масштабную транспортную инфраструктуру – Алиев
Нефть замедлила падение, Brent вернулась к $70,3 за баррель
В Китае началось строительство ЛЭП для передачи "зеленого электричества"
Саудовская Аравия рассматривает варианты на случай распада ОПЕК - WSJ
ГААД получит 4 млн манатов на строительство моста в городе Барда
Назарбаев предложил упростить визовые и миграционные режимы прикаспийских стран для развития туризма
Пять человек погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»