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СНГ 09.11.2018 18:01

ИГИЛ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане

Ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", сообщили в пятницу таджикские СМИ.

Бунт в колонии строгого режима в 16-м микрорайоне Худжанда, где содержаться осужденные по обвинениям в терроризме, вспыхнул в ночь на четверг. Таджикская служба "Радио Свобода" сообщила со ссылкой на источники, что беспорядки устроили заключенные, вооруженные холодным оружием.

По сообщениям СМИ, в результате беспорядков в исправительном учреждении погибло 22 человека, шесть сотрудников колонии получили ранения. Бунт был подавлен силами спецназа.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, КОЛОНИЯ, БУНТ, ТЕРРОРИСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]