ИГИЛ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане

Ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", сообщили в пятницу таджикские СМИ.
Бунт в колонии строгого режима в 16-м микрорайоне Худжанда, где содержаться осужденные по обвинениям в терроризме, вспыхнул в ночь на четверг. Таджикская служба "Радио Свобода" сообщила со ссылкой на источники, что беспорядки устроили заключенные, вооруженные холодным оружием.
По сообщениям СМИ, в результате беспорядков в исправительном учреждении погибло 22 человека, шесть сотрудников колонии получили ранения. Бунт был подавлен силами спецназа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»