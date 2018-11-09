ИГИЛ взяла на себя ответственность за бунт в колонии в Таджикистане

Ответственность за организацию беспорядков в колонии строгого режима в Худжанде на севере Таджикистана взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", сообщили в пятницу таджикские СМИ.

Бунт в колонии строгого режима в 16-м микрорайоне Худжанда, где содержаться осужденные по обвинениям в терроризме, вспыхнул в ночь на четверг. Таджикская служба "Радио Свобода" сообщила со ссылкой на источники, что беспорядки устроили заключенные, вооруженные холодным оружием.

По сообщениям СМИ, в результате беспорядков в исправительном учреждении погибло 22 человека, шесть сотрудников колонии получили ранения. Бунт был подавлен силами спецназа.