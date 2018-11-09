Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9423 RUR   0.0257 GBR   2.2312 TRY   0.3158

Цена на нефть

    $/bbl WTI   61.67 Brent   72.07

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 19° Завтра 17° 11 Ноя 16° 12 Ноя 11°

ТЭК 09.11.2018 19:01

Саудовская Аравия рассматривает варианты на случай распада ОПЕК - WSJ

Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы (King Abdullah Petroleum Studies and Research Center, KAPSARC), крупный экспертно-аналитический центр в Саудовской Аравии, проводит изучение возможных последствий прекращения работы ОПЕК, пишет The Wall Street Journal.

Исследование предусматривает анализ двух сценариев. В первом случае после роспуска ОПЕК крупнейшие нефтедобывающие страны мира начинают жесткую конкуренцию за долю рынка, а во втором Саудовская Аравия пытается, по сути, самостоятельно выполнять функции картеля по сохранению стабильности на рынке, корректируя свои объемы нефтедобычи.

По словам источников WSJ, заложенная в сценарии причина роспуска ОПЕК - достижение пикового спроса на нефть и его последующее снижение. "Власти королевства понимают, что спрос на нефть не вечен, и хотят иметь видение на будущее, в котором нет ОПЕК", - сказал один из высокопоставленных советников.

Глава KAPSARC Адам Семински подчеркнул, что речь идет о штатном исследовании, которое не стоит рассматривать как сигнал о намерении властей Саудовской Аравии покинуть существующий более полувека картель, в котором страна играет ведущую роль. Добыча в Саудовской Аравии превышает 10 млн баррелей в сутки, то есть составляет около трети совокупного объема добычи ОПЕК.

Источники WSJ подтверждают, что высшее руководство страны не планирует прекращать членство в ОПЕК, однако отмечают, что исследование позволит учесть активную критику картеля со стороны президента США Дональда Трампа, который неоднократно обвинял организацию в искусственном завышении цен на нефть.

Как сообщалось, Палата представителей Конгресса США рассматривает законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), предлагающий предоставить властям США право оспаривать действия ОПЕК в суде как нарушения антимонопольного законодательства и попытки манипулирования ценами на энергоносители.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: САУДАРАВИЯ, ОПЕК, ИССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Саудовская Аравия хочет договориться о росте добычи в рамках действующего соглашения, единство ОПЕК+ важно ОПЕК сократила добычу на 1 млн б/с сверх обязательств, рынку нужно больше нефти - Фалих Саудовская Аравия допускает, что сделка ОПЕК+ может быть скорректирована вслед за рынком, ждет решения в июне Фалих: опасения вызывает удовлетворение спроса на нефть после 2020г, а не место США в мировой добыче РФ и Саудовская Аравия достигли консенсуса о сделке ОПЕК+, решение о ее продлении может быть принято в четверг Король Саудовской Аравии доволен взаимодействием с Россией по сделке ОПЕК+ - Новак

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]