Конвенция о статусе Каспия поступит на ратификацию в парламент Казахстана в ближайшее время - вице-спикер сената

Казахстанская сторона призывает страны-участницы не затягивать с ратификацией конвенции о правовом статусе Каспийского моря, сказал вице-спикер сената Казахстана Сергей Громов в пятницу на заседании комиссии по сотрудничеству между сенатом Казахстана и Советом Федерации России, состоявшемся в Актау.

"Теперь для наших парламентов важно, не затягивая, ратифицировать конвенцию", - сказал С.Громов на заседании, в котором участвовала и делегация Ирана.

Вице-спикер палаты сообщил, что 6 ноября текущего года пакет документов по ратификации конвенции был рассмотрен на заседании правительства Казахстана, сообщает пресс-служба казахстанского сената.

"Ожидается, что законопроект о ратификации конвенции будет внесен правительством в мажилис парламента уже в ближайшее время", - проинформировал С.Громов.

12 августа саммит "каспийской пятерки" (Казахстан, Россия, Иран, Азербайджан и Туркменистан) в Актау завершился подписанием Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Документ ставит точку в согласовании позиций прикаспийских стран по статусу Каспия, процесс длился 22 года из-за кардинальных разногласий между странами региона.

Конвенция вступает в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

В документе отмечается, что судоходство, рыболовство, научные исследования и прокладка магистральных трубопроводов должны осуществляться по согласованным сторонами правилам.

Кроме того, экологический фактор должен учитываться при реализации масштабных морских проектов, все стороны несут ответственность за ущерб, нанесенный экологической системе Каспийского моря.