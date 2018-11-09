Механизм расчетов с Ираном все еще в разработке - представитель Могерини

Все государства-члены ЕС во взаимодействии с Еврокомиссией делают необходимую работу по разработке специального механизма расчетов с Ираном (Special Purpose Vehicle, SPV), заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Эта работа продолжается, и, пока она не закончена, мы не можем давать дополнительных комментариев. Как только у нас будет, что вам сообщить, конечно, мы это сделаем. Вы будете проинформированы", - ответила пресс-секретарь в пятницу на брифинге в Брюсселе на вопрос о состоянии дел с SPV.
По ее словам, Евросоюз хочет сохранить ядерное соглашение с Ираном, и контакты с Тегераном интенсифицировались в последние недели.
"Уже несколько месяцев мы работаем над комплексом мер, направленных на сохранение соглашения по ядерной программе с Ираном. И одной из важных для нас мер был обновленный в августе блокирующий статут, когда мы предприняли огромные усилия, чтобы объяснить, что это означает", - сказала М.Коцьянчич, призвав не путать этот механизм с SPV.
По ее словам, Евросоюз не признает экстерриториальный характер американских санкций. Блокирующий статут был одной из введенных ЕС мер, и европейские предприятия могут на специальном интернет-сайте ознакомиться с процедурами, которые должны быть осуществлены в этом контексте.
"Для нас торговля с Ираном остается полностью законной", - подчеркнула представитель Ф.Могерини.
"Special Purpose Vehicle - это совсем другое. Это другая мера. Это механизм, который все еще разрабатывается, и мы пока не можем его обсуждать. Мы должны сначала объединить все детали, и только потом мы сможем поделиться с вами", - пояснила М.Коцьянчич.
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