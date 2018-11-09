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Дальнее зарубежье 09.11.2018 17:21

Россия отвергает обвинения США в несоблюдении норм контроля над химоружием, это шантаж - Минпромторг

В Минпромторге РФ назвали шантажом и неправомерным давлением обвинения Госдепартамента США в адрес России в несоблюдении международных норм по контролю за химоружием.

"Российская Федерация рассматривает "выводы" представителей Госдепа США о несоблюдении нашей страной международного законодательства о контроле над химоружием, запрещающего распространение и применение химоружия, как оголтелое стремление отвлечь от своих внутренних противоречий", - говорится в комментарии пресс-службы Минпромторга, поступившем на запрос "Интерфакса" в пятницу.

"Россия неукоснительно соблюдает положения Конвенции о запрещении химического оружия и выполнила взятые на себя обязательства по полному уничтожению объявленного запаса ХО под строгим контролем со стороны Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - подчеркнули в Минпромторге.

По мнению министерства, "позиция США по надуманному вопросу несоблюдения Россией "американского закона о химическом оружии" является очередной попыткой размывания международных договоров в сфере контроля над вооружениями или их полного демонтажа".

"Заявления США выглядят как прямой шантаж и неправомерное давление, чего Россия не может принять", - отметили в Минпромторге.

Глава международного комитета Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс 6 ноября заявил, что американская администрация установила факт несоблюдения Россией закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.

В заявлении комитета отмечается, что "администрация (США - ИФ) объявила о несоблюдении Россией положений закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года".

"Администрации Трампа нужно действовать быстро, чтобы поддержать свою решимость. Колебания только способствует большей российской агрессии", - отметил он.

"Неприемлемо, что администрации не хватает планов, или даже графика, для действий по второму раунду обязательных санкций, которые предусматриваются законом США", - заявил Э.Ройс.

7 ноября Госдепартамент США заявил, что обсудит с Конгрессом введение новых санкций против Российской Федерации из-за "дела Скрипалей".

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Тэги: РОССИЯ, МИНПРОМТОРГ, ХИМОРУЖИЕ, США


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