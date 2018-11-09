Процесс газификации Грузии завершится в 2021г, из госбюджета направят около $73 млн

Завершение процесса газификации Грузии в ближайшие три года потребует 200 млн лари (около $73 млн) из госбюджета страны - на 25% больше, чем было потрачено за три предыдущих года.

"На сегодняшний день в Грузии 86% населения снабжаются природным газом. Это более 1000 населенных пунктов, около 1,4 млн абонентов", - сообщила журналистам заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, курирующая в ведомстве сферу энергетики.

По ее словам, за последние три года только из государственного бюджета на газификацию городов и сел страны было израсходовано 160 млн лари. "В ближайшие три года планируется направить на эти цели еще 200 млн лари, чтобы завершить процесс газификации в стране", - сказала Н.Турнава.

При этом замминистра отметила, что в реализации этой важной программы активно участвует компания SOCAR Georgia Gas, грузинская "дочка" Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР), осуществляющая серьезные инвестиции в расширение и модернизацию газораспределительных систем в стране.

Как сообщалось, правительство Грузии и ГНКАР 26 декабря 2008 года подписали договор, в соответствии с которым азербайджанской компании были переданы в управление 23 региональные газораспределительные компании, а также ряд газовых хозяйств и сетей на условиях вложения инвестиций в газовую инфраструктуру страны.

В октябре 2012 года ГНКАР стала владельцем компании "Итера-Грузия", 100%-ной "дочки" ITERA International Energy LLC, а также практически единственным поставщиком и распределителем природного газа в Грузии, за исключением Тбилиси.

ГНКАР за годы работы в Грузии инвестировала в различные проекты в республике более $1,5 млрд, часть из которых была вложена SOCAR Georgia Gas в строительство в стране газопроводов общей протяженностью свыше 6 тыс. км и газификацию сотен тысяч новых абонентов.