Глава МИД Азербайджана отправился в Париж

Делегация возглавляемая министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым отправилась в Париж, говорится в сообщении МИД.

«Делегация примет участие в церемонии по случаю 100-летия окончания I-ой мировой войны и в Парижском форуме мира, который пройдет 11 - 13 ноября в столице Франции», - отмечается в сообщении.

Б.Рутамбеков