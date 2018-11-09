Глава МИД Азербайджана отправился в Париж

Делегация возглавляемая министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым отправилась в Париж, говорится в сообщении МИД.
«Делегация примет участие в церемонии по случаю 100-летия окончания I-ой мировой войны и в Парижском форуме мира, который пройдет 11 - 13 ноября в столице Франции», - отмечается в сообщении.
Б.Рутамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»