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Внешняя политика 09.11.2018 17:51

Глава МИД Азербайджана отправился в Париж

Делегация возглавляемая министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым отправилась в Париж, говорится в сообщении МИД.

«Делегация примет участие в церемонии по случаю 100-летия окончания I-ой мировой войны и в Парижском форуме мира, который пройдет 11 - 13 ноября в столице Франции», - отмечается в сообщении.

Б.Рутамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФРАНЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]