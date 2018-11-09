Главы правительств Бельгии и Великобритании стали участниками ДТП

В кортеж премьеров Бельгии и Великобритании Шарля Мишеля и Терезы Мэй, посещавших в пятницу по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны мемориальное военное кладбище близ города Монс, въехал автомобиль, протаранивший двух полицейских на мотоциклах, сообщил интернет-портал Sudinfo.

Отдав долг памяти британских солдат, павших на бельгийской земле, главы правительств Бельгии и Великобритании направились в ставку главного командования объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, расположенную в том же регионе.

В момент, когда кортеж ехал по автомагистрали Е42, двух мотоциклистов сопровождения сбил автомобиль. Ш.Мишель, отмечает издание, немедленно остановил колонну, чтобы узнать, каково состояние пострадавших.

Получившие легкие ранения полицейские были отправлены в госпиталь, а правительственный кортеж продолжил движение, передает Sudinfo.