Инфляция в РФ в 2018г превысит прогноз и составит 3,7-3,8% при сохранении текущего курса рубля - Минэкономразвития

Инфляция в РФ в 2018 г. превысит официальный прогноз в 3,4% и составит 3,7-3,8% при сохранении текущего курса рубля, считает Минэкономразвития.

В ноябре и декабре министерство ожидает рост цен в интервале 0,4-0,5% в месяц.

"При сохранении курса рубля на текущем уровне в оставшиеся месяцы года инфляция на потребительском рынке сохранится примерно на уровне октября (0,4% - ИФ) и составит 0,4- 0,5% в месяц. В годовом выражении темпы роста потребительских цен в ноябре и декабре ускорятся до 3,7-3,8%", - говорится в ежемесячном докладе министерства "Картина экономики", опубликованном в пятницу.

Официальный прогноз Минэкономразвития и правительства по инфляции на 2018 год равняется 3,4%.

Но еще месяц назад министерство предупреждало, что инфляция по итогам года уложится в этот показатель, если рубль уже начиная с октября выйдет на прогнозную траекторию (заложенную в официальном прогнозе), чего пока не произошло. В одобренном правительством в сентябре макропрогнозе Минэкономразвития заложило курс рубля в размере 64,5 руб./$1 в октябре и по 63,9 руб./$1 в ноябре-декабре, но сейчас доллар стоит примерно на 3 рубля дороже.

Как сообщалось, в октябре инфляция составила 0,4% против инфляции в 0,2% в октябре 2017 года, в годовом выражении инфляция в октябре ускорилась до 3,5% с 3,4% в сентябре. В ноябре 2017 года инфляция была на достаточно низком уровне для этого месяца 0,2%, в декабре 2017 года - 0,4%.

В Минэкономразвития отмечают, что "монетарная инфляция в октябре 2018 года замедлилась до 0,29% SA с 0,41% SA в сентябре, а показатель, приведенный к годовым темпам роста, в октябре вновь опустился ниже целевого уровня Банка России (3,55% SAAR)".

По данным Росстата, с начала года потребительские цены к 6 ноября выросли на 3%. В годовом выражении инфляция на 6 ноября равнялась 3,6%.

ЦБ в середине сентября повысил свой интервальный прогноз по инфляции на 2018 год до 3,8-4,2% с 3,5-4%. На 2019 год ЦБ повысил прогноз сразу до 5-5,5% с 4% на фоне ослабления рубля и повышения НДС с 2019 года до 20%.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" по итогам опроса аналитиков в конце октября по инфляции на 2018 год равняется 3,9%, на 2019 год - 4,2%.