Санкции США поставят под угрозу поставку Индонезии российских истребителей - представитель Джакарты

Индонезийская программа закупки в России многоцелевых истребителей Су-35 может оказаться под угрозой срыва из-за последствий американских санкций, заявил представитель ВВС страны Новян Самёга в интервью британскому оборонному изданию "Джейнс" на выставке Indo Defense 2018 в Джакарте.

Представитель ВВС сказал, что, хотя контракт уже подписан, у Индонезии не будет иного выбора, кроме как отказаться от сделки, если США введут жесткие санкции против нее.

По его словам, Индонезия вынуждена будет приобрести "западные истребители".

Издание отмечает, что если это произойдет, то Индонезия, скорее всего, выберет американские истребители F-16 Viper вместо российских Су-35.

При этом Н.Самёга заметил, что Индонезии "нужно использовать комбинацию истребителей, как восточного, так и западного производства".

"Политика - вещь непредсказуемая, и нам нужен баланс, потому что, если у нас будут проблемы с Западом, то мы сможем использовать самолеты, произведенные на Востоке, - сказал он. - Ранее уже были санкции, введенные против нас, поэтому мы понимаем, что этот баланс нам необходим".

"Джейнс" напоминает, что на протяжении большей части 1990-х годов плоть до 2005 года против Индонезии уже действовали американские санкции за нарушение прав человека в Восточном Тиморе. Они нанесли существенный ущерб, в частности, ВВС Индонезии, которые не могли закупать запчасти для своих самолетов американского производства, таких как F-16 и C-130 Hercules.

Как сообщалось, Индонезия подписала контракт на закупку 11 российских истребителей Су-35 на общую сумму более $1 млрд в феврале этого года - всего через шесть месяцев после того, как США приняли закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который, в частности, предполагает карательные меры в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 году.

В конце октября в кулуарах форума министров обороны государств АСЕАН глава военного ведомства Индонезии Рямизард Рякуду заявил о решении индонезийского правительства не выходить из соглашения о приобретении российских истребителей. "Мы очень заинтересованы в этом, - сказал он. - Индонезия с нетерпением ждет поставки истребителей".