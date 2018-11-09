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Дальнее зарубежье 09.11.2018 19:20

Трамп заявляет, что встретится с Путиным в ходе саммита G20 в Буэнос-Айресе

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита G20 в Буэнос-Айресе, который пройдет с 30 ноября по 1 декабря.

"Я встречусь с Путиным во время G20. Я не знаю, увидим ли мы друг друга в Париже, но там, может быть, будет ланч для лидеров", - сказал Д.Трамп перед тем, как отправиться в Париж.

"У нас очень хорошие отношения", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста.

"Иметь хорошие отношения с Россией, Китаем или любой другой страной - это хорошая вещь, а не плохая", - добавил президент.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, G20


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]