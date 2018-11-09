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Дальнее зарубежье 09.11.2018 22:43

Трамп своим указом запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам в США

Президент Дональд Трамп в пятницу подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть добродетели", - сказал президент перед тем, как отправиться в Париж.

Источники в администрации президента ранее пояснили американским СМИ, что это будет временная мера, однако не называли сроков ее действия.

В свою очередь АП уточняет, что Д.Трамп, отдавая распоряжение, задействовал свои особые полномочия, как и в случае с запретом на въезд в Соединенные Штаты жителям шести преимущественно мусульманских стран - из Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.

АП отмечает, что распоряжение Д.Трампа, частично, вызвано караванами нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, которые в настоящий момент движутся к границам США.

По данным местных властей, сейчас в Мексике в составе нескольких караванов могут находиться до 7 тыс. нелегалов, которые рассчитывают попасть в США.

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Тэги: США, ТРАМП, МИГРАНТЫ, УБЕЖИЩЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]