Трамп своим указом запретил предоставлять убежище нелегальным мигрантам в США

Президент Дональд Трамп в пятницу подписал распоряжение, которое запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, кто попал на территорию США незаконно, передает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
"Нашей стране нужны люди, но они должны приезжать легально, и у них должны быть добродетели", - сказал президент перед тем, как отправиться в Париж.
Источники в администрации президента ранее пояснили американским СМИ, что это будет временная мера, однако не называли сроков ее действия.
В свою очередь АП уточняет, что Д.Трамп, отдавая распоряжение, задействовал свои особые полномочия, как и в случае с запретом на въезд в Соединенные Штаты жителям шести преимущественно мусульманских стран - из Чада, Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена.
АП отмечает, что распоряжение Д.Трампа, частично, вызвано караванами нелегальных иммигрантов из стран Центральной Америки, которые в настоящий момент движутся к границам США.
По данным местных властей, сейчас в Мексике в составе нескольких караванов могут находиться до 7 тыс. нелегалов, которые рассчитывают попасть в США.
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