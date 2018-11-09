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Дальнее зарубежье 09.11.2018 23:02

В столице Сомали 10 человек стали жертвами серии терактов, устроенных смертниками

Не менее 10 человек погибли в пятницу в результате подрывов трех заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники в местной полиции.

Еще 15 человек получили ранения.

Взрывы прогремели у гостиницы "Сахафи", рядом с которой расположено Управление уголовных расследований.

Правоохранительные органы отмечают, что все подрывы совершили террористы-смертники. Еще четверо боевиков застрелены сотрудниками сил правопорядка при попытке прорваться в здание гостиницы.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб".

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Тэги: СОМАЛИ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]