В столице Сомали 10 человек стали жертвами серии терактов, устроенных смертниками

Не менее 10 человек погибли в пятницу в результате подрывов трех заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники в местной полиции.

Еще 15 человек получили ранения.

Взрывы прогремели у гостиницы "Сахафи", рядом с которой расположено Управление уголовных расследований.

Правоохранительные органы отмечают, что все подрывы совершили террористы-смертники. Еще четверо боевиков застрелены сотрудниками сил правопорядка при попытке прорваться в здание гостиницы.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб".