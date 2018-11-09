В столице Сомали 10 человек стали жертвами серии терактов, устроенных смертниками

Не менее 10 человек погибли в пятницу в результате подрывов трех заминированных автомобилей в столице Сомали Могадишо, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники в местной полиции.
Еще 15 человек получили ранения.
Взрывы прогремели у гостиницы "Сахафи", рядом с которой расположено Управление уголовных расследований.
Правоохранительные органы отмечают, что все подрывы совершили террористы-смертники. Еще четверо боевиков застрелены сотрудниками сил правопорядка при попытке прорваться в здание гостиницы.
Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб".
Глава МИД Азербайджана отправился в Париж
Махачкалу временно возглавил Мурад Алиев - заместитель задержанного Гасанова
Азербайджан создал масштабную транспортную инфраструктуру – Алиев
Китай увеличит спрос на газ в 2035г на 160%, доля импорта вырастет до 52%
Нефть замедлила падение, Brent вернулась к $70,3 за баррель
В Китае началось строительство ЛЭП для передачи "зеленого электричества"
ГААД получит 4 млн манатов на строительство моста в городе Барда
Назарбаев предложил упростить визовые и миграционные режимы прикаспийских стран для развития туризма
Пять человек погибли при пожаре в шиномонтаже под Петербургом
ИВ Мингячевира направит около 4 млн манатов на замену и ремонт кровли многоквартирных домов
Президент Алиев выделил средства на восстановление 121 частного дома, пострадавшего в результате обстрелов с армянской стороны
Президент Азербайджана выделил 2,5 млн манатов на улучшение систем орошения Агдамского района
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В Баку прошла презентация Орловского государственного института культуры
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут вносить наличные в банкоматах AzərTürk Bank
Caspian European Club организовал бизнес-тур в ООО «Парк высоких технологий» НАНА
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»