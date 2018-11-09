Нефть замедлила падение, Brent вернулась к $70,3 за баррель

Нефть к вечеру в пятницу существенно замедлила падение в преддверии заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится на выходных.

Участники рынка надеются, что министры нефтедобывающих стран обсудят возможность снижения добычи в 2019 году

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подешевели на $0,36 (0,51%) - до $70,29 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI с поставкой в декабре на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,37 (0,62%) - до $60,3 за баррель.

Определенные коррективы от ОПЕК в плане уровня добычи могут потребоваться, поскольку падение поставок топлива из Ирана будет меньше, чем ожидалось, ввиду того, что власти США сделали исключение для ряда стран и позволили им закупать иранскую нефть даже после вступления в силу санкций против страны.

Ранее в ходе торгов Brent обновила минимум с 10 апреля, опустившись ниже $70 за баррель, а WTI впервые с марта упала ниже $60 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3,5%, WTI - на 4,5%.